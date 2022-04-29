Плановые отключения в Мурманске на 29 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 апреля.
От горячего водоснабжения:
с 10.00 25 апреля до 17.00 30 апреля – просп. Кольский, 7;
10.00 — 17.00 - ул. Капитана Буркова, 13.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Свердлова, 66.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - б-р. Театральный, 3, 7, 8, 9, 11; ул. Книповича, 6; просп. Ленина, 54.
От газоснабжения:
10.00 — 14.00 - ул. Привокзальная, 6;
10.00 — 15.00 - ул. Кирпичная, 12.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.