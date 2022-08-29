Мурманская область. Арктика (16+)29.08.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 29 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 августа.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 16.30 - ул. Ломоносова, 3, 5.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Аскольдовцев, 35.
От холодного водоснабжения:
9.30 — 23.59 - ул. Павлова, 12, 12а, 14, 16; ул. Радищева, 26, 28, 29а, 32, 36/10.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
23.08.22 14:00
"Пугачевские казаки ссыльные после восстания Атамана Пугачева жили станицей на сопке Варничная где сейчас ГТРК." Только Мурманскому ГТРК об этом не говорите, они всё равно вам сопку не отдадут...
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
Походный Атаман МГКО СКФ
22.08.22 18:26
ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ Александровская Местная Общественная Организация Развития Казачьей Культуры и Традиций "Казаки ЗАТО Александровск" зарегистрирована в Минюс
Комментарий к новости:В Мурманске откроется казачий культурно-православный центр
Походный Атаман МГКО СКФ Ярков Ю.Н.
17.08.22 20:28
В 1572 году Иван Грозный направил два полка Донских казаков для участия в Северной войне и защиты северных рубежей. В опубликованном в 1951 году М.Н. Тихомировым «Соловецком летописце» второй полови
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
-Скоро в эфире11:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)11:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области самая высокая заработная плата за январь-июнь 2022 года отмечена в рыболовстве и рыбоводстве - Мурманскстат-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, доллар США уверенно укрепляется относительно евро, иены и фунта стерлингов-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №2 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Президент РФ увеличил штатную численность Вооруженных сил страны