Плановые отключения в Мурманске на 29 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 декабря.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 29 декабря до 16.00 30 декабря - ул. Крупской, 22, 29, 31, 42.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
10.00 — 13.30 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 19.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 14, 16, 18; ул. Аскольдовцев, 13;
10.00 — 12.00 – просп. Кольский, 218, 220, 222; ул. Капитана Копытова, 4, 5, 7.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Генерала Фролова, 5, 15/55.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.