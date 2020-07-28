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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.20 18:00

Плановые отключения в Мурманске на 29 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 июля.

Ремонт котельной:

с 15 июня  до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 21 июля по 3 августа - плановый ремонт (полная остановка) Южной котельной – 564 дома.

Опрессовка тепловых сетей:

с 27 июля  по 30 июля  провдится опрессовка тепловой сети от Северной котельной (АО «МЭС») – 492 дома.

Гидравлические испытания:

с 28 июля по 30 июля проводятся испытания на гидравлические потери от Восточной котельной – 458 домов.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 – просп. Кирова, 30, 20, 22, 24, 24б, 26, 28, 25в.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 1, 3, 5.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 -  ул. Аскольдовцев, 27; ул. Колхозная, 12; ул. Печенгская, 26; ул. Халтурина, 32, 44, 4; ул. Советская, 15; ул. Радищева, 19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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