Плановые отключения в Мурманске на 29 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 0.00 21 июля до 24.00 3 августа - плановый ремонт котельной «Роста» (АО «МЭС») — 114 домов;

с 27 июля до выполнения 9 августа — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома.

Опрессовка тепловой сети:

с 26 июля до выполнения 29 июля - опрессовка тепловой сети от котельной «Северная» (АО «МЭС») — 492 дома.

Испытания тепловых сетей:

с 27 июля до выполнения 29 июля - от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») — 534 дома.

От горячего водоснабжения:

с 22.00 27 июля до выполнения работ 30 июля - ул. Капитана Маклакова, 12, 13.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ш. Североморское (р-н. Росляково), 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.