Плановые отключения в Мурманске на 29 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 20 июля до выполнения работ 2 августа – плановый ремонт котельной «Роста» - 144 дома;

с 26 июля до выполнения работ 8 августа – плановый ремонт котельной «Южная» - 591 дом.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 28 июля до 15.00 29 июля - ул. Морская, 7;

с 8.00 29 июля до выполнения работ 9 августа - ул. Молодёжная (жилой район Росляково), 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 15.00, ул. Крупской, 36, 38.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ш. Североморское (жилой район Росляково), 16;

10.00 – 16.00 - ул. Октябрьская, 34; переулок Арктический, 10.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - пр-т. Героев-североморцев, 21; ул. Гагарина, 1, 1а, 3, 5, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5; ул. Павлика Морозова, 1/7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.