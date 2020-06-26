Плановые отключения в Мурманске на 29 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 29 июня до выполнения 2 июля – опрессовка тепловых сетей от ЦТП-171, ЦТП-175 (АО «МЭС») – 77 домов.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 23 июня до выполнения 6 июля – плановый ремонт (полная остановка) Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома.

От горячего водоснабжения:

с 23 июня до выполнения работ 30 июня – прсоп. Ленина, 92;

с 9.00 29 июня до 14.00 30 июня - ул. Ломоносова, 7 корп. 1, 8, 12;

8.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16;

9.00 – 20.00 - ул. Мира, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25; ул. Скальная, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37; ул. Старостина, 53, 57.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 - ул. Генералова, 25, 27

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.