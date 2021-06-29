Плановые отключения в Мурманске на 29 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 28 июня до выполнения 1 июля – опрессовка тепловых сетей от ЦТП-171, ЦТП-175 (АО «МЭС») – 77 домов;

с 28 июня до выполнения 1 июля - прессовка тепловой сети от котельной ЦТП «Фестивальная» (ОАО «ММРП») – 18 домов;

с 28 июня до выполнения 1 июля - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Шевченко» – 13 домов;

с 28 июня до выполнения 1 июля - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Бондарная» – 27 домов;

с 28 июня до выполнения 1 июля - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Прибрежная» – 9 домов.

Ремонт теплосетей и ТЦ:

с 29 июня до выполнения 12 июля - плановый ремонт Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома.

От горячего и холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 - ул. Загородная, 7; ул. Пищевиков, 5, 7, 9;

9.00 – 16.00 - ул. Шабалина, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

10.30 – 16.00 – Театральный бульвар, 3, 7, 8, 9, 11; ул. Книповича, 6.

От газоснабжения:

10.00 – 16.00 - ул. Софьи Перовской, 11, 11а.

От электроснабжения:

с 22.00 29 июня до 6.00 30 июня - пр-д. Капитана Тарана, 3, 6, 6а, 10 ул. Полярные Зори, 34, 36.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.