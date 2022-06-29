Плановые отключения в Мурманске на 29 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 июня.

Опрессовка теплосети котельной:

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП-171, 175 после окончания отопительного сезона – 88 домов;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети котельной «Фестивальная» после окончания отопительного сезона – 15 домов;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко» после окончания отопительного сезона – 21 дом;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная» после окончания отопительного сезона – 25 домов;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Прибрежная» после окончания отопительного сезона – 8 домов.

Плановый ремонт котельной:

с 21 июня до выполнения 4 июля – плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 8 домов;

с 28 июня до выполнения 11 июля – плановый ремонт котельной «Центральная» – 1079 домов.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Маяковского, 21; просп. Героев-североморцев, 7 корп. 1;

13.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 5 корп. 1.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ш. Верхнеростинское, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27;

9.30 – 11.30 - ул. Домостроительная, 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.