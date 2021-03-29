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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 29 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 марта.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 29 марта до 17.00 1 апреля - ул. Беринга, 1; ул. Капитана Копытова, 27, 31, 32; ул. Капитана Орликовой, 56.

От холодного водоснабжения:

с 20.00 26 марта до 23.00 27 марта - ул. Папанина, 1.

От электроснабжения:

9.00 – 11.00 - ул. Книповича, 47.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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