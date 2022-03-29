Плановые отключения в Мурманске на 29 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 16.00 – просп. Героев-североморцев, 66/19.
От горячего водоснабжения:
с 10.00 21 марта до выполнения работ 29 марта - просп. Ленина, 95; ул. Крупской, 60;
с 10.00 29 марта до 17.00 31 марта - ул. Книповича, 49 корп. 4;
8.30 — 15.00 - ул. Бондарная, 7а, 28, 32, 34.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Капитана Копытова, 21; ул. Капитана Егорова, 17.
От электроснабжения:
0.00 —07.00 – просп. Ленина, 82а, 84, 86; ул. Коминтерна, 13, 15; ул. Ленинградская, 26;
8.00 — 12.00 – просп. Ленина, 63; ул. Воровского, 15, 15а; ул. Комсомольская, 3б;
9.00 — 17.00 - ул. Прибрежная, 65, 66.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.