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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.20 18:00

Плановые отключения в Мурманске на 29 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 мая.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 27 мая  до 16.00 29 мапя - ул. Капитана Орликовой, 34, 37;

с 9.00 27 мая  до 17.00 29 мая - пр-д. Ледокольный, 25.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 - ул. Загородная, 7, 20, 22; ул. Пищевиков, 5, 7, 9;

9.00 – 17.00 - ул. Нахимова, 15.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Олега Кошевого, 8; ул. Капитана Буркова, 37, 39; ул. Капустина, 2, 3, 4; ул. Александрова, 10; ул. Кирпичная, 6, 8, 12; ул. Анатолия Бредова, 20; ул. Александра Невского, 90, 94, 96; ул. Калинина, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 27; ул. Хлобыстова, 27; ул. Шестой комсомольской батареи, 11, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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