Плановые отключения в Мурманске на 29 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 23.00 28 октября до 5.00 29 октября – просп. Кольский, 149, 149а, 151, 151а, 153, 155, 157, 159, 178; ул. Бондарная, 1; ул. Шевченко, 22, 30, 34;

с 9.00 29 октября до выполнения работ - ул. Полярные Зори, 17 корп. 2, 17 корп. 3, 17 корп. 4;

9.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 2, 2 корп. 5, 4 корп. 2.

От горячего водоснабжения:

с 23.00 28 октября до 5.00 29 октября – просп. Кольский, 161, 163, 186; ул. Бондарная, 7а, 8, 9, 10, 10а, 12, 12а, 13, 14, 16, 22, 28, 32, 34; ул. Первомайская, 2, 4, 6, 12, 18, 20, 22, 24; ул. Шевченко, 6, 7, 7а, 7б, 8, 10, 11, 11а, 14а, 15, 16, 16а, 18, 24, 26, 26а, 28;

с 9.00 28 октября до 16.00 30 октября - ул. Капитана Орликовой, 54, 55.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 11.00 - ул. Крупской, 36, 38;

9.00 – 16.00 - пер. Якорный, 3.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 39; ул. Карла Либкнехта, 25, 27; ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.