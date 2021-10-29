Плановые отключения в Мурманске на 29 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 8.30 29 октября до выполнения работ – просп. Ленина, 95, 99, 101, 102.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 27 октября до 16.00 29 октября - пер. Якорный, 3.

с 9.00 28 октября до 16.00 29 октября – просп. Кольский, 46; ул. Героев Рыбачьего, 18, 35 корп. 1.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Шмидта, 31/1; ул. Полухина, 16; ул. Пушкинская, 14; ул. Карла Либкнехта, 25, 27; ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 3, 46 корп. 2.

От электроснабжения:

11.00 – 12.00 - ул. Гаджиева, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.