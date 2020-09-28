Плановые отключения в Мурманске на 29 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 28 сентября до 16.00 29 сентября – просп.Кольский, 41;

с 9.00 28 сентября до 16.00 30 сентября – просп.Кольский 13 корп. 1, 13 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.