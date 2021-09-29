Плановые отключения в Мурманске на 29 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 27 сентября до 16.00 29 сентября – просп. Кольский, 108 корп.1, 108 корп.2, 108 корп.3;

с 14.30 28 сентября до выполнения работ 29 сентября - ул. Морская, 1;

с 9.00 29 сентября до 16.00 30 сентября - пр-д. Молодёжный, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.