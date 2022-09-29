Мурманская область. Арктика (16+)29.09.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 29 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 21 сентября до выполнения работ 10 октября - ул. Капитана Буркова, 23.
От холодного водоснабжения:
9.00 - 22.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 3;
9.00 - 23.00 - ул. Полухина, 9, 11, 13.
От газоснабжения:
10.00 - 15.00 - ул. Октябрьская, 27, 30.
От электроснабжения:
10.00 - 13.00 – просп. Ленина, 72.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
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