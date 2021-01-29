Плановые отключения в Мурманске на 29 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 января.
От горячего водоснабжения:
с 8.00 25 января до 16.00 29 января - ул. Героев Рыбачьего, 31;
с 8.30 27 января до 16.00 29 января - ул. Олега Кошевого, 14 корп. 1;
с 10.00 28 января до 17.00 29 января - б-р. Театральный, 7;
9.00 – 15.00 - ул. Старостина, 91, 93, 95, 97, 99.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - просп. Кольский, 198, 200, 202; ул. Халтурина, 35; ул. Спортивная, 7/6; ул. Карла Маркса, 7, 7а, 8/2; ул. Адмирала Лобова, 9 корп. 4
От электроснабжения:
11.00 – 14.00 - ул. Зои Космодемьянской, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.