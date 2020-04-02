Мурманская область. Арктика (16+)02.04.20 17:45
Плановые отключения в Мурманске на 3 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 апреля.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 21.00 - ул. Свердлова, 66.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
Vjhtvfy
02.04.20 20:57
Молодцы! Так и надо делать полезные новости, а не сопли жевать.
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Юла
31.03.20 19:10
Теперь придётся брать анализы у всех врачей в больнице и у пациентов. Получается, что огромное лечебное учреждение превратилось в холерный барак.
Комментарий к новости:Для COVID-19 авторитетов нет
ПротивВсех
31.03.20 08:10
А где жильё? Когда будете расселять живущих в аварийном жилфонде. Возводите объекты, которые сегодня уже не работают из-за коронавируса, странные решения, если не сказать, дурные.
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