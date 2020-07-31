Плановые отключения в Мурманске на 3 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 августа.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 21 июля по 3 августа - плановый ремонт (полная остановка) Южной котельной – 564 дома.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.