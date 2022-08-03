Плановые отключения в Мурманске на 3 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 26 июля до выполнения работ 8 августа – плановый ремонт котельной «Южная» - 591 дом;

со 2 августа до выполнения работ 15 августа — плановый ремонт ЦТП «Фестивальная» — 15 домов.

Опрессовка теплосети котельной:

со 2 августа до выполнения работ 4 августа — опрессовка тепловой сети котельной «Абрам-Мыс» — 19 домов.

Промывка теплосети:

С 3 августа до выполнения работ 5 августа — гидропневматическая промывка теплосети «Росляково Южное» — 8 домов.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Советская (Росляково), 17, 13; ул. Капитана Пономарева, 5, 11; ул. Карла Маркса, 23/51; просп. Ленина, 48.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.