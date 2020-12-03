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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.20 08:30

Плановые отключения в Мурманске на 3 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 декабря.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 2 декабря до 16.00 3 декабря -  ул. Героев Рыбачьего, 29; ул. Бабикова, 3;

с 9.00 3 декабря до 17.00 4 декабря - ул. Бабикова, 12; ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

6.00 – 23.00 - ул. Адмирала Лобова, 14 ул. Позднякова, 4;

8.30 – 20.00 - пер. Дальний, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42/20, 45, 47, 49, 51, 57, 59; ул. Полухина, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 16б, 18, 20, 22; ул. Радищева, 8, 10, 26, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60/2, 61, 62/1, 63, 65/4, 66, 67/3, 68, 70, 72/6, 74/5, 76; ул. Рылеева, 2, 4, 5; ул. Генерала Фролова, 2, 3, 4/6, 5, 6/71, 7, 7а, 8/80, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 14, 15/55, 16, 22, 24, 24а, 26; ул. Чехова, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12/37; ул. Рогозерская, 15.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 30, 31; ул. Полярные Зори, 33 корп. 3; просп. Героев-североморцев, 27; ул. Гагарина, 1; ул. Александра Невского, 80, 82.

От электроснабжения:

10.00 – 11.00 - ул. Капитана Буркова, 33.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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