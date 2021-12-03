Плановые отключения в Мурманске на 3 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 декабря.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 1 декабря до 16.00 3 декабря - ул. Капитана Копытова, 8; ул. Олега Кошевого, 8.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - пр-д. Молодёжный, 1, 2, 3, 4.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Олега Кошевого, 22;
10.00 – 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 30, 31; ул. Полярные Зори, 33 корп.3; просп. Героев-североморцев, 27; ул. Гагарина, 1; ул. Александра Невского, 80, 82.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.