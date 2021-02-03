Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 2 февраля до 16.00 3 февраля - ул. Олега Кошевого, 4, 6 корп. 1;

с 9.00 2 февраля до 17.00 4 февраля - ул. Шабалина, 45, 47;

с 14.00 2 февраля до выполнения работ 10 февраля - посп. Кольский, 206.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 19.00 - ул. Баумана, 47а.

От холодного водоснабжения:

9.30 — 16.30 - ул. Чумбарова-Лучинского, 9, 11, 13, 15.

От газоснабжения:

9.30 — 16.30 – просп.Кольский, 206; просп.Ленина, 18, 20, 29, 31; ул. Свердлова, 2 корп.5, 56, 58.

От электроснабжения:

с 9.00 3 февраля до выполнения работ - ул. Осипенко, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.