Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 1 февраля до 17.00 3 февраля - ул. Шабалина, 45, 47;

с 9.00 2 февраля до 16.00 3 февраля - ул. Капитана Копытова, 27;

с 9.00 2 февраля до 16.00 4 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 19, 20, 21, 23;

с 9.00 3 февраля до выполнения работ - ул. Старостина, 69, 71.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.30 - ул. Привокзальная, 16, 18; ул. Челюскинцев, 2а; ул. Коминтерна, 17.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Ломоносова, 6; просп. Ленина, 26; ул. Свердлова, 6 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.