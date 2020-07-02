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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.20 18:00

Плановые отключения в Мурманске на 3 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 июля.

Ремонт котельной:

с 15 июня  до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 23 июня до выполнения 6 июля  – плановый ремонт (полная остановка) Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома.

От горячего водоснабжения:

с 23 июня до выполнения работ 7 июля - просп. Ленина, 92;

с 20.00 16 июня до выполнения работ 3 июля - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 4, 9 корп. 5;

с 12.20 29 июня  до 16.00 3 июля - пер. Охотничий, 23;

с 9.00 2 июля  до 16.00 3 июля -  ул. Капитана Пономарева, 1/16;

с 13.00 2 июля до выполнения работ 6 июля - пер. Охотничий, 21.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Зои Космодемьянской, 7, 9, 11;

9.00 – 17.00 - ул. Подгорная, 54, 64, 72; ул. Фестивальная, 9, 24, 30; ул. Пригородная, 17а, 43, 45.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Фестивальная, 25.

От газоснабжения:

с 3 июля до выполнения работ - ул. Приморская (р-он. Росляково), 3;

9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 58, 62; ул. Новое Плато, 6; ул. Александра Невского, 71;

10.00 – 16.00 - ул. Капитана Копытова, 8.

От электроснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Мира, 4 корп. 1;

14.00 – 16.00 - ул. Мира, 2 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

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