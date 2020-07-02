Плановые отключения в Мурманске на 3 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 июля.
Ремонт котельной:
с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;
с 23 июня до выполнения 6 июля – плановый ремонт (полная остановка) Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома.
От горячего водоснабжения:
с 23 июня до выполнения работ 7 июля - просп. Ленина, 92;
с 20.00 16 июня до выполнения работ 3 июля - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 4, 9 корп. 5;
с 12.20 29 июня до 16.00 3 июля - пер. Охотничий, 23;
с 9.00 2 июля до 16.00 3 июля - ул. Капитана Пономарева, 1/16;
с 13.00 2 июля до выполнения работ 6 июля - пер. Охотничий, 21.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Зои Космодемьянской, 7, 9, 11;
9.00 – 17.00 - ул. Подгорная, 54, 64, 72; ул. Фестивальная, 9, 24, 30; ул. Пригородная, 17а, 43, 45.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Фестивальная, 25.
От газоснабжения:
с 3 июля до выполнения работ - ул. Приморская (р-он. Росляково), 3;
9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 58, 62; ул. Новое Плато, 6; ул. Александра Невского, 71;
10.00 – 16.00 - ул. Капитана Копытова, 8.
От электроснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Мира, 4 корп. 1;
14.00 – 16.00 - ул. Мира, 2 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.