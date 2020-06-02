Плановые отключения в Мурманске на 3 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 июня.

От горячего водоснабжения:

с 15.10 2 июня до выполнения работ 3 июня - ул. Зои Космодемьянской, 15 корп. 3;

9.00 – 16.00 - просп. Кольский, 136 корп. 1, 136 корп. 3, 136 корп. 4, 136 корп. 5, 140 корп. 6; пр-д. Ледокольный, 1, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Беринга, 12, 14, 14а, 16, 20, 22, 24, 26, 28.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 - ул. Загородная, 7, 20, 22; ул. Пищевиков, 5, 7, 9.

От газоснабжения:

со 2 июня до выполнения работ 3 июня - ул. Молодёжная (р-он. Росляково), 19;

9.30 – 16.30 - ул. Капитана Буркова, 43; ул. Капитана Копытова, 34; ул. Инженерная, 1;

10.00 – 16.00 - ул. Олега Кошевого, 4.

От электроснабжения:

9.30 – 17.00 - ул. Павлика Морозова, 4а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.