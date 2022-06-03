Плановые отключения в Мурманске на 3 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 июня.
Испытания тепловой сети:
с 1 июня до выполнения 3 июня – испытание теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») на гидравлические потери – 144 дома.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 1 июня до 16.00 3 июня - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 5, 11; ул. Ломоносова,1/13;
8.00 – 13.00 - ул. Крупской, 20;
8.00 – 14.00 - пер. Якорный, 14;
9.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 48, 50; ул. Калинина, 23.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Свердлова, 72.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Аскольдовцев, 33.
От газоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Молодёжная (жилой район Росляково), 15;
10.00 – 13.00 - ул. Ломоносова, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.