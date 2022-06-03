Плановые отключения в Мурманске на 3 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 июня.

Испытания тепловой сети:

с 1 июня до выполнения 3 июня – испытание теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») на гидравлические потери – 144 дома.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 1 июня до 16.00 3 июня - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 5, 11; ул. Ломоносова,1/13;

8.00 – 13.00 - ул. Крупской, 20;

8.00 – 14.00 - пер. Якорный, 14;

9.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 48, 50; ул. Калинина, 23.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Свердлова, 72.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Аскольдовцев, 33.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Молодёжная (жилой район Росляково), 15;

10.00 – 13.00 - ул. Ломоносова, 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.