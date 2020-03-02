Мурманская область. Арктика (16+)02.03.20 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 3 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 2 марта до 16.00 4 марта - ул. Капитана Копытова, 23, 24, 28, 29, 30, 33.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 8; ул. Книповича, 22, 25, 27; ул. Свердлова, 8 корп. 5, 12 корп. 1; ул. Хлобыстова, 35, 37, 39.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
Александр
29.02.20 10:10
Надо же, сколько слов. "Регулярно следит". Да ни разу там за зиму не убирали! А я даже писал в vk и обращался к администрации. До выборов это помогало, сейчас... Но вот в последний раз спустя неделю п
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Дмитрий /Мурманск/
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