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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 3 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 марта.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 1 марта до 17.00  3 марта - ул. Капитана Копытова, 33, 37, 38, 39;

с 9.00 2 марта  до 16.00 4 марта -  ул. Капитана Копытова, 13, 14.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 9, 10; ул. Книповича, 29, 33 корп. 1, 33 корп. 2; ул. Свердлова, 12 корп. 2, 12 корп. 3; просп.Героев-североморцев, 35, 37;

10.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 27.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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