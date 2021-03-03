Плановые отключения в Мурманске на 3 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 1 марта до 17.00 3 марта - ул. Капитана Копытова, 33, 37, 38, 39;
с 9.00 2 марта до 16.00 4 марта - ул. Капитана Копытова, 13, 14.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 9, 10; ул. Книповича, 29, 33 корп. 1, 33 корп. 2; ул. Свердлова, 12 корп. 2, 12 корп. 3; просп.Героев-североморцев, 35, 37;
10.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 27.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.