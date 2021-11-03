Плановые отключения в Мурманске на 3 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 ноября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 1 ноября до 17.00 3 ноября - пер. Якорный, 16; просп. Кольский, 101, 103;

с 9.00 2 ноября до 15.00 3 ноября - ул. Героев Рыбачьего, 65, 67;

с 20.00 2 ноября до 7.00 3 ноября – просп. Ленина, 66, 68, 70, 72; ул. Капитана Егорова, 5; ул. Комсомольская, 10, 13, 15; ул. Самойловой, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14; ул. Шмидта, 39/1, 41/9, 43, 45, 47.

От газоснабжения:

10.00 – 16.00 - ул. Полярный Круг, 12; ул. Полярные Зори, 38; просп. Героев-североморцев, 7 корп. 2, 62; ул. Александра Невского, 91.

От электроснабжения:

9.15 – 13.00 - ул. Капитана Копытова, 37; ул. Шевченко, 1а;

14.15 – 17.00 - ул. Бабикова, 7; ул. Олега Кошевого, 6 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.