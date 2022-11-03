Плановые отключения в Мурманске на 3 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 ноября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 3 ноября до выполнения работ – просп. Ленина, 96; ул. Карла Либкнехта, 11а, 13а; ул. Октябрьская, 8, 10, 12, 14, 16, 18/13.
От горячего водоснабжения:
с 14.15 2 ноября до выполнения работ 3 ноября - ул. Свердлова, 26.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Прибрежная, 1, 2, 6, 12, 14, 23, 25, 26, 28, 30а, 60, 62, 65, 66, 67; ул. Гарнизонная, 1, 6, 8, 10, 20, 22, 24, 26; просп. Героев-североморцев, 7 корп. 1, 9 корп. 2; ул. Смирнова, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Хлобыстова, 14 корп. 2; просп. Героев-североморцев, 62; ул. Александра Невского, 91.
От электроснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Достоевского, 32.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.