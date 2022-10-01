Плановые отключения в Мурманске на 3 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 3 октября до выполнения работ - ул. Кильдинская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; ш. Верхнеростинское, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 21 сентября до выполнения работ 10 октября - ул. Капитана Буркова, 23;
с 16.15 26 сентября до выполнения работ 3 октября - ул. Фадеев Ручей, 19;
с 14.50 30 сентября до выполнения работ 3 октября - пер. Охотничий, 23.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 22.00 – просп. Героев-североморцев, 56, 58; ул. Кирпичная, 2, 3, 6, 8, 12; ул. Александра Невского, 88, 90, 92, 94, 96, 98.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.