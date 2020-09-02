Плановые отключения в Мурманске на 3 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 2 сентября до 17.00 4 сентября - ул. Морская, 7, 11.

с 13.10 2 сентября до выполнения работ 3 сентября - ул. Зелёная, 47а;

8.30 – 16.30 - ул. Бондарная, 7а, 28, 32, 34;

9.00 – 17.00 – просп. Ленина, 80, 82; ул. Воровского, 4/22, 5/23; ул. Коминтерна, 5, 7, 9/1, 11/2; ул. Комсомольская, 4, 6; ул. Ленинградская, 20, 24; ул. Самойловой, 7, 9, 16, 18.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Капитана Буркова, 45.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 22.00 - ул. Кильдинская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

11.30 – 16.00 - ул. Колхозная, 4/6; ул. Халтурина, 1, 3, 4; ул. Печенгская, 26; ул. Фрунзе, 11.

От электроснабжения:

11.00 – 15.00 – просп.Кольский, 43.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.