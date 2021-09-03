Мурманская область. Арктика (16+)03.09.21 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 3 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 сентября.
От холодного водоснабжения
9.00 — 12.00 – просп. Кольский, 140 корп.1, 142, 144;
9.00 — 20.00 - ул. Александрова, 10, 12, 14; ул. Халатина, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
От газоснабжения:
10.00 — 14.00 - ул. Нахимова, 7;
10.00 — 15.00 – просп. Кольский, 38, 42, 46; ул. Аскольдовцев, 15; ул. Чумбарова-Лучинского, 15.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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