Плановые отключения в Мурманске на 3 сентября

Ирина и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство Комментарий к новости: СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка

Ирина А что, Светлане кто-то хорошо заплатил, чтобы начала топить Алмаза. По поводу рабочего (насколько поняла, именно рабочего, а не дворника. Он выполнял эти функции), слышала другую версию гибели. Украша Комментарий к новости: СВОИМИ СЛОВАМИ: Мне страшно, но ждите продолжения истории, если меня к тому времени не закопают