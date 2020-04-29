Плановые отключения в Мурманске на 30 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 апреля.
От горячего водоснобжения и теплоснабжения:
9.00 – 14.00 – просп. Кирова, 25; просп. Кольский, 76, 78, 80; ул. Бабикова, 1, 2; ул. Беринга, 1; ул. Капитана Орликовой, 53; ул. Крупской, 23, 27.
От горячего водоснобжения:
9.00 – 14.00 – просп. Кольский, 104 корп. 4, 106 корп. 1, 106 корп. 4, 160; ул. Бабикова, 3, 4; ул. Зелёная, 78; ул. Капитана Орликовой, 53; ул. Крупской, 25, 29.
От горячего водоснобжения:
с 9.00 28 апреля до 16:00 30 апреля - ул. Зои Космодемьянской, 34, 36; ул. Марата, 4, 6;
с 9.00 29 апреля до 17.00 30 апреля - ул. Марата, 18, 20, 22, 23;
с 10.00 29 апреля до 18.00 30 апреля - ул. Загородная, 18, 28; ул. Туристов, 45, 47, 51;
с 10.00 29 апреля до выполнения работ 30 апреля - ул. Челюскинцев, 32, 34;
9.00 – 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 18.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Книповича, 55.
От электроснабжения:
11.00 – 14.00 - ул. Бабикова, 10.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.