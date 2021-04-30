Плановые отключения в Мурманске на 30 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 апреля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Капитана Орликовой, 23, 24; ул. Олега Кошевого, 16 корп. 2, 18.
От холодного водоснабжения:
9.30 — 20.00 - пер. Русанова, 7.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Олега Кошевого, 14 корп. 1, 14 корп. 2; ул. Книповича, 49 корп. 4, 51;
10.00 — 15.00 – просп. Героев-североморцев, 53.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Карла Либкнехта, 23;
11.00 — 15.00 - ул. Шевченко, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.