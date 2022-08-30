Плановые отключения в Мурманске на 30 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 августа.
От горячего водоснабжения:
8.45 — 16.00 - ул. Ломоносова, 10 корп. 2, 10 корп. 3;
9.00 — 16.30 - ул. Ломоносова, 3, 5.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 20.00 – просп. Героев-североморцев, 3 корп. 1, 5 корп. 1;
9.00 — 15.00 - ул. Свердлова, 68.
От электроснабжения:
14.00 — 17.00 – просп. Кольский, 220;
10.00 — 13.00 - ул. Смирнова, 20;
13.00 — 14.00 - ул. Туристов, 31.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.