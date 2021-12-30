Плановые отключения в Мурманске на 30 декабря

Monica Lewinsky. Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя! И, в который раз, директор МБОУ КШМ не сказал, что таких высоких результатов - победа во Всероссийском форуме «Золотой эполет» - помогло добиться команде Комментарий к новости: «Золотой эполет» - победа на Всероссийском форуме

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