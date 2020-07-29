Плановые отключения в Мурманске на 30 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 июля.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 21 июля по 3 августа - плановый ремонт (полная остановка) Южной котельной – 564 дома.

Опрессовка тепловых сетей:

с 27 июля по 30 июля провдится опрессовка тепловой сети от Северной котельной (АО «МЭС») – 492 дома.

Гидравлические испытания:

с 28 июля по 30 июля проводятся испытания на гидравлические потери от Восточной котельной – 458 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - просп. Кирова, 30, 40; ул. Заводская, 1.

От газоснабжения:

09.30 – 16.30 - ул. Гагарина, 49;

10.00 – 16.00 - пр. Капитана Тарана, 2, 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.