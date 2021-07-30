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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 30 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 0.00 21 июля до 24.00 3 августа - плановый ремонт котельной «Роста» (АО «МЭС») — 114 домов;

с 27 июля до выполнения 9 августа — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома.

Опрессовка тепловой сети:

с 26 июля до выполнения 29 июля - опрессовка тепловой сети от котельной «Северная» (АО «МЭС») — 492 дома.

Испытания тепловых сетей:

с 27 июля до выполнения 29 июля - от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») — 534 дома.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 — 14.00 - ул. Крупской, 13. 15, 17, 19, 21. 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. 62, 64. 66, 68; ул. Бабикова, 6а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16.

От газоснабжения:

10.00 — 14.00 - ул. Октябрьская, 32, 22.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - пер. Дальний, 10, 11, 12, 14, 16; ул. Генерала Фролова, 10, 11а, 11б, 13, 13а, 14. 15/55, 16, 2, 22, 24. 24а, 26, 4/6, 5, 8/80; ул. Павлова, 22, 24. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/40, 45, 47. 49, 51, 57, 59; ул. Полухина, 12б, 14б, 14в; ул. Чехова, 12/37, 11, 4, 6, 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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