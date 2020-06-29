Плановые отключения в Мурманске на 30 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 29 июня до выполнения 2 июля – опрессовка тепловых сетей от ЦТП-171, ЦТП-175 (АО «МЭС») – 77 домов.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 23 июня до выполнения 6 июля – плановый ремонт (полная остановка) Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома.

От горячего водоснабжения:

с 23 июня до выполнения работ 7 июля – прсоп. Ленина, 92;

с 9.00 29 июня до 14.00 30 июня - ул. Ломоносова, 7 корп. 1, 8, 12;

с 12.20 29 июня до 16.00 3 июля - пер. Охотничий, 23;

8.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 – просп.Кольский, 110, 110 корп. 1, 110а;

10.00 – 23.00 просп. Кольский, 149а.

От газоснабжения:

с 30 июня до выполнения работ - ул. Мохнаткина Пахта (р-он. Росляково), 1;

9.30 – 16.30 - ул. Марата, 4, 11, 12а, 13а, 15, 16, 17; ул. Гаджиева, 12, 16; ул. Гагарина, 22.

От электроснабжения:

10.00 – 14.00 – просп. Героев-североморцев, 17 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.