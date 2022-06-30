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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 30 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 июня.

Опрессовка теплосети котельной:

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП-171, 175 после окончания отопительного сезона – 88 домов;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети котельной «Фестивальная» после окончания отопительного сезона – 15 домов;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко» после окончания отопительного сезона – 21 дом;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная» после окончания отопительного сезона – 25 домов;

с 27 июня до выполнения 30 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Прибрежная» после окончания отопительного сезона – 8 домов.

Плановый ремонт котельной:

с 21 июня до выполнения 4 июля – плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 8 домов;

с 28 июня до выполнения 11 июля – плановый ремонт котельной «Центральная» – 1079 домов.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 29 июня до выполнения работ 3 июля - пер. Охотничий, 21.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Александрова, 30 корп. 3; ул. Чумбарова-Лучинского, 17;

13.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 13;

16.00 – 18.00 - ул. Александрова, 30 корп. 3.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 0 ул. Олега Кошевого, 6 корп. 1, 6 корп. 2;

9.00 – 23.00 - ул. Промышленная, 4 корп. 1, 10, 13, 15, 18, 18а, 20, 23, 24, 25, 26, 28;

11.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 33.

От электроснабжения:

0.00 – 7.00 - ул. Карла Либкнехта, 23, 23а, 25; ул. Октябрьская, 22, 24; ул. Челюскинцев, 18/20, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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