Плановые отключения в Мурманске на 30 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Александра Невского, 90, 94, 96; ул. Кирпичная, 6, 8, 12.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 29 марта до 17.00 1 апреля - ул. Беринга, 1; ул. Капитана Копытова, 27, 31, 32; ул. Капитана Орликовой, 56;
с 10.00 29 марта до 17.00 2 апреля - Театральный бульвар, 8; просп.Ленина, 62/11;
с 9.00 30 марта до 17.00 1 апреля - ул. Капитана Буркова, 23.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Первомайская, 2, 4, 6.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Хлобыстова, 17;
10.00 – 16.00 – просп.Героев-североморцев, 57; ул. Самойловой, 1, 4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.