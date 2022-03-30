Плановые отключения в Мурманске на 30 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 28 марта до 14.00 30 марта - ул. Марата, 18;
с 9.00 29 марта до 15.00 30 марта - ул. Халтурина, 1;
с 10.00 29 марта до 17.00 31 марта - ул. Книповича, 49 корп. 4;
с 9.00 30 марта до 14.00 31 марта - ул. Генералова, 15; ул. Декабристов, 10, 12.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Книповича, 25, 27.
От электроснабжения:
0.00 — 7.00, -ул. Папанина, 30, 32, 32а, 34/25; ул. Челюскинцев, 17/24, 21а, 21б, 23а;
9.00 — 16.00 - ул. Нахимова, 5, 7, 7а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.