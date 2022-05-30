Плановые отключения в Мурманске на 30 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 3, 3б, 5.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 30 мая до 16.00 31 мая - ул. Морская, 3;

с 9.00 30 мая до 16.00 1 июня - б-р. Театральный, 9; ул. Капитана Орликовой, 13.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Саши Ковалева, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.