Плановые отключения в Мурманске на 30 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 ноября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 29 ноября до 16.00 30 ноября - ул. Героев Рыбачьего, 29;
с 9.00 29 ноября до 16.00 1 декабря- ул. Олега Кошевого, 6 корп.1, 6 корп.2;
с 12.40 29 ноября до выполнения работ 30 ноября – просп. Ленина, 92;
с 14.20 29 ноября до выполнения работ 30 ноября- просп. Кирова, 26.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 24.
От газоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Полярные Зори, 11; ул. Полярной Дивизии, 3; ул. Челюскинцев, 7; пр-д. Сосновый, 10; ул. Нахимова, 15; пер. Арктический, 16; Театральный бульвар, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.