Плановые отключения в Мурманске на 30 октября и 2 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 октября и 2 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 23.00 29 октября до 7.00 30 октяюря – просп. Кольский, 4а, 8, 10, 12, 14.

От электроснабжения:

2 ноября

0.00 – 07.00 - пер. Дальний, 10, 11, 12, 14, 16; ул. Куйбышева, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Павлова, 12, 12а, 14, 16, 29, 31, 33, 45; ул. Радищева, 33/25, 36/10, 44/9, 57, 58, 59, 62/1; ул. Рылеева, 5; ул. Чехова, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12/37;

9.00 – 12.00, - ул. Гончарова, 14, 18, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.