Плановые отключения в Мурманске на 30 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 29 сентября до выполнения работ 30 сентября - просп.Кольский, 47;

с 29 сентября до выполнения работ 1 октября – просп.Кольский, 43.

От горячего и холодного водоснабжения:

8.30 – 20.00 - пр-д. Капитана Тарана, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 20.00 - ул. Хлобыстова, 31, 33.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Нахимова, 30, 32.

От электроснабжения:

13.30 – 15.30 - ул. Капитана Буркова, 37.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.