Плановые отключения в Мурманске на 30 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Пушкинская, 5.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 21 сентября до выполнения работ 10 октября - ул. Капитана Буркова, 23;
с 16.15 26 сентября до выполнения работ 30 сентября - ул. Фадеев Ручей, 19.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Мира, 25;
9.00 — 14.00 – просп. Героев-североморцев, 1, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 9 корп. 1, 9 корп. 3, 11 корп. 1, 11 корпе. 2, 13, 15 корп. 1, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19;
9.00 — 17.00 - ул. Капитана Пономарева, 1/16, 3, 5а; просп. Кольский, 18, 20, 22, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;
9.00 — 20.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 1; ул. Аскольдовцев, 30 корп. 3.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Октябрьская, 36, 40; ул. Чумбарова-Лучинского, 29, 33.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.